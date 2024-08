Doppio appuntamento (+ colazione) per il Concerto all’alba di Jazz Visions, al cospetto di sua maestà il Monviso

Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni e le sensazioni provate nel trovarsi in uno dei luoghi più belli e panoramici della Val Po, con l’imponente massiccio del Monviso in primo piano, mentre il sole sorge tra le suggestioni sonore, ci ha convinti a ripetere un’esperienza sensoriale difficile da descrivere.

E anche quest’anno l’appuntamento sarà doppio, per chi vorrà raggiungere La Vardetta, altra località incantevole della Val Po.

STEP 1 ore 06,32

Un duo inedito saluterà il sorgere del sole, rileggendo la storia del jazz attraverso un percorso timbrico assolutamente inusuale: Cesare Mecca alla tromba e Valerio Chiovarelli alla fisarmonica saranno i protagonisti di questo evento unico.

STEP 2

Al termine di questo primo concerto verrà offerta la colazione sul prato, grazie alla Cooperativa Viso a Viso e al Rifugio Galaberna.

STEP 3

Con una escursione di 30 minuti su sentiero pianeggiante e arrivo in loc. La Vardetta, Paesana, 1576 s.l.m. il pubblico potrà scoprire un’altra perla paesaggistica della Val Po, ascoltando la NEWTON FAMILY, ovvero Tom Newton all’harmonica e alla voce, Benjamin Newton alla chitarra e Lillo Dadone alla batteria.

Nessun esibizionismo tecnico, che pur potrebbero permettersi, ma un repertorio proposto da chi per tutta la vita se lo è sentito addosso, a chi ascoltando si concederà un'emozione. Blues come dev'essere, ruvido, sofferto, sincero, e ricco di contaminazioni.

L’ingresso comprende i due concerti e la colazione: 15 euro.

Ridotti (over 65 anni): 12 euro.

Ingresso libero per: under 18, disabili e accompagnatore, prenotando con mail a: info@jazzvisions.it

Il parcheggio sarà in località Serre di Ostana (attenzione, non Serre di Oncino, dove il GPS potrebbe indirizzare). Questa è la posizione da impostare:

https://goo.gl/maps/Je3SyeR7cHpGXenC8

Lasciata l'auto si potrà raggiungere Pian del Charm in 15 minuti a piedi.

Per chi ha problemi di mobilità, o non se la sente di camminare, è previsto un servizio navetta, in partenza dal parcheggio, fin dalle ore 05,15.

­­­­­­­­­­­­­­­Potete consultare il programma della stagione 2024 su www.jazzvisions.it

info@jazzvisions.it