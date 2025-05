A Pezzolo Valle Uzzone una serata per imparare a utilizzare Spid, Fascicolo Sanitario e la app Io

A Pezzolo Valle Uzzone, in Alta Langa, il digitale si fa semplice.

Giovedì 22 maggio, alle 20.30, nella Sala Consiliare di Via Roma 24, chi vive in un piccolo Comune e si sente perso tra SPID, CIE, App IO e Fascicolo Sanitario potrà fare finalmente chiarezza. Senza costi e senza tecnicismi.

La serata è organizzata con il supporto dei facilitatori digitali del Punto Digitale Facile di Cortemilia, sportello pubblico e gratuito pensato per aiutare le persone a gestire online le pratiche con la Pubblica Amministrazione: dalle iscrizioni scolastiche ai bonus, dalle prenotazioni sanitarie fino alla PEC.

Non è un corso per “principianti”. È uno spazio aperto dove fare domande concrete: come attivare lo SPID, accedere al Fascicolo Sanitario, consultare la propria posizione INPS o prenotare una visita specialistica.

Il progetto rientra nella rete regionale dei servizi di facilitazione digitale promossa dalla Regione Piemonte e finanziata dal PNRR (Misura 1.7.2). Sul territorio di Alba, Langhe e Roero è gestito dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, con punti attivi ad Alba, Guarene, Montà e Novello.

Un esempio pratico? Una famiglia può ricevere supporto per iscrivere un figlio a scuola, un pensionato può imparare ad accedere al proprio fascicolo INPS, un commerciante può scoprire come usare la PEC per le comunicazioni ufficiali.

Tutto in modo gratuito, chiaro, senza barriere.

Per informazioni:

📞 379 2147389

📧 puntodigitale@bonafous.it