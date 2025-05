Cuneo, nel weekend è tempo di Mercato Europeo: le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione “Il Mercato Europeo”, in programma nel prossimo fine settimana, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Dalla prima mattinata di giovedì 22 alla tarda serata di domenica 25 maggio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’anello interno di piazza Galimberti, dove saranno posizionate le bancarelle. Sempre a partire da giovedì mattina sarà in vigore il divieto di sosta su cinque file del piazzale Valther Cavallera, che saranno riservate ai veicoli degli ambulanti autorizzati dalla Confcommercio.

In particolare, domenica 25 maggio, saranno attuate modifiche temporanee alla viabilità nel concentrico cittadino di corso Nizza, nel tratto compreso tra Piazza Galimberti (esclusa) e i corsi Ferraris/Vittorio Emanuele (esclusi). Questo per permettere lo svolgimento del mercato straordinario lungo l’asse centrale della città.

Restrizioni alla sosta e al transito saranno in vigore dalle 5 alle 21, quando sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata e dei marciapiedi. Unica eccezione: i veicoli degli operatori commerciali. Dalle 6 alle 21, il transito sarà vietato per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori commerciali e dei mezzi destinati alla pulizia dell’area al termine del mercato. Attraversamenti consentiti da corso Giolitti a corso Brunet e viceversa e da corso Ferraris a corso Vittorio Emanuele II e all’inverso.

Nelle aree sopra specificate, la circolazione e la sosta saranno riservate esclusivamente ai partecipanti dell’evento e ai mezzi preposti alla pulizia del suolo una volta conclusa la manifestazione. Inoltre, sarà in vigore la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzati.

Si invita la cittadinanza a prendere visione delle modifiche e a programmare gli spostamenti di conseguenza.