Martedì 13 agosto alla “Sanremo Summer Symphony” il quintetto “Alti & Bassi” per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Domani alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano un nuovo appuntamento da non perdere della SANREMO SUMMER SYMPHONY, la rassegna musicale frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Comune di Sanremo e gli operatori del turismo, che sta portando nella “città della musica” artisti di fama nazionale e internazionale.

Sul palco con l’orchestra - diretta dal M° Ernesto Colombo - gli ALTI e BASSI il quintetto vocale a cappella formato da Filippo Tuccimei, Diego Saltarella, Paolo Bellodi, Alberto Schirò, Andrea Thomas Gambetti, considerati dalla critica come “gli eredi dei Cetra”.

La loro carriera trentennale, iniziata a Milano nel 1994, è costellata da premi e riconoscimenti come il Premio Quartetto Cetra ’98, il Premio Carosone nel 2006, nel 2015 due nomination ai CARA, il più importante premio worldwide dedicato alla musica a cappella. E ancora nel 2016 il riconoscimento The Akademia Music Award assegnato a Los Angeles, nel 2017 terzi al festival Vokal Total di Graz nella Pop Competition, così come nel 2018 alla World Competition di Taipei ottenendo ben 4 primi premi assoluti.

A dare qualche anticipazione della serata che li vedrà protagonisti domani a Sanremo è lo stesso quintetto sui propri canali social: “Il concerto è un viaggio canoro che ha inizio nel XX secolo con la musica americana legata al gospel, al jazz, allo swing e al grande Cinema. Un percorso che parte da brani gospel e spiritual - attraverso i grandi autori degli anni 30 - e si sviluppa incrociando il musical, George Gershwin, Leonard Bernstein fino agli anni 50 dove l’influenza della musica americana e dello swing è evidente in alcuni compositori nostrani. Infine approda al Cinema con alcuni indimenticabili brani associati ai cartoni animati di Walt Disney e al film “La febbre del sabato sera” della fine degli anni 70. Il tutto attraverso originali e molto divertenti arrangiamenti scritti appositamente per l’Orchestra e il nostro quintetto vocale”.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della rassegna, aggiunge “Sono artisti di grandissimo spessore. Quella di domani sera è una delle occasioni veramente molto rare nella quale propongono un programma formato da brani con orchestra e da brani a cappella. Sarà un viaggio straordinario nella musica americana, dalle origini ai giorni nostri. Per chi si trova in Liguria questa settimana è una serata da non farsi scappare, così come quella di Igudesman & Joo di sabato 17 agosto!"

Sul sito www.sinfonicasanremo.it sono a disposizione in prevendita i biglietti e gli abbonamenti per tutte le date della rassegna. Biglietti acquistabili anche nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia.

Per chi desidera acquistare gli ingressi il giorno stesso del concerto è possibile recarsi al chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20:00.