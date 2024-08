Valdieri, a Sant'Anna torna la Festa di Sant'Elena

Domenica 18 agosto per la trentacinquesima volta consecutiva l’Associazione Internazionale Regina Elena, apolitica e apartitica, organizza la Festa di Sant’Elena a Sant'Anna di Valdieri, dove la Regina veniva ogni anno con i suoi cari a trascorrere il suo onomastico e l’anniversario del fidanzamento. La biografia di Elena di Savoia, nata Petrovic Njegos, è ricca di episodi che hanno come scenario questo luogo e ne confermano l’affetto per la comunità locale. Una copertina della Domenica del Corriere, nel 1907 la ritraeva nell’atto di donare giocattoli ai bimbi del posto, perché voleva che la sua festa fosse la festa di tutti.



In ragione di questo legame, l’Associazione che ne coltiva la memoria e ne prosegue l’impegno umanitario nel mondo, il 24 agosto 1996 inaugurò nella pineta di Sant’Anna di Valdieri il monumento in onore della seconda regina d’Italia, realizzato a proprie spese.



Sant’Anna di Valdieri fu il rifugio della Principessa di Piemonte Maria José e di sua cognata Jolanda con i rispettivi figli dal 7 agosto 1943 fino alla proclamazione dell’Armistizio che li sorprese tra queste montagne, da cui poi si spostarono in misero in salvo in Svizzera.



Nel rispetto dello spirito di semplicità, ma di autentico calore umano, che improntò il rapporto di Jelena Petrovic Njegos con questa località e un po’ tutta la sua vita, la giornata annuale dell'Associazione Internazionale Regina Elena a Sant'Anna di Valdieri, fissata per la prima domenica dopo la solennità dell'Assunta, è sobria ed accogliente per tutti, senza l’esibizione di alcun simbolo, affinché tutti i partecipanti si trovino in posizione paritetica: abitanti e turisti, soci e non.



Le uniche bandiere ammesse sono quelle attuali dell'Italia, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte con il Gonfalone del Comune e il Labaro nazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv.



L'evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia e la Pro Loco di Sant'Anna di Valdieri, il Comune di Valdieri e l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime.



La Santa Messa sarà celebrata in Piazza Regina Elena da S.E.R. Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano; seguiranno la consegna del premio “Valdieri 2024” e la presentazione di un volume di recente pubblicazione del Dr. Luciano Regolo sulla Regina Elena. Concluderà l'omaggio di una cartolina dedicata alla Principessa Mafalda dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.



Verrà quindi inaugurata nella sala consiliare del comune di Valdieri la mostra annuale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv quest’anno dedicata a S.A.R. la Principessa Mafalda di Savoia, della quale ricorre l'80° anniversario della morte nel campo di sterminio di Buchenwald (28 agosto 1944). Il Centro Studi “Principessa Mafalda” e il Coordinamento Sabaudo hanno concesso il patrocinio all'evento aperto al pubblico dal 10 al 31 agosto. Si terranno gli interventi delle autorità, la presentazione dell'esposizione da parte del curatore, il Vice Presidente e Delegato per il Piemonte Cav. Pierangelo Calvo e la commemorazione della “Principessa Martire” da parte del Vice Segretario Amministrativo e Segretario del “Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi” Dr. Andrea Carnino.



Da tre anni una mostra permanente è aperta tutto l'anno al Museo della Segale, grazie ad una convenzione tra l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime e il Sodalizio, che ha peraltro organizzato molti eventi a Valdieri, come quelli del 3 marzo 2024 alla presenza del Sindaco e del Presidente dell’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime e il 15 giugno scorso alla presenza della Vicesindaca.



Infine, non si può non ricordare che S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco Alberto II, su proposta del sodalizio intitolato alla “Regina della Carità”, è stato insignito, alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, della cittadinanza onoraria dei Comuni dell'Unione montana Alpi del Mare, che hanno assegnato la cittadinanza onoraria anche all'Associazione Internazionale Regina Elena, a Boves il 27 gennaio 2018, nella Giornata mondiale della Memoria (il 27 gennaio del 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e il mondo aprì gli occhi sui crimini perpetrati dal nazismo).