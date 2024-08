Motociclismo: Stefano Leone secondo nell’Europeo 300 Supersport

Il 3 e 4 agosto si è disputata a Luckendorf, in Germania, l'ultima gara valida per l’assegnazione del campionato Europeo di Velocità in Salita, al quale ha preso parte il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone, impegnato nella classe 300 Supersport.

Molto bello e veloce il percorso, lungo il quale erano distribuiti moltissimi appassionati, nonostante le avverse condizioni meteo, che hanno osteggiato prove e gare.

“Si tratta della trasferta più lontana affrontata in questa stagione - ha spiegato Stefano Leone -, in quanto Luckendorf è distante circa 1.300 chilometri, percorsi in ben sedici ore di viaggio. Il tracciato era di mio gradimento ma le forti piogge del venerdì e della domenica, insieme alle basse temperature ed al fango che ha invaso il paddock, hanno creato qualche disagio. La gara è andata bene poiché, anche se Marco Vigilucci, con il quale mi giocavo la seconda posizione in campionato, è riuscito a finire secondo in gara, mentre io ho chiuso terzo, sono però riuscito a conquistare i punti necessari per concludere il campionato in seconda posizione, alle spalle di Daniele Stolli, vincitore di gara e titolo. Tutti e tre eravamo in sella alle Yamaha R3. Per la quarta volta, in carriera, concluso il campionato europeo in seconda posizione! Ci tengo a ringraziare in primo luogo mia moglie Sabrina, che mi ha accompagnato in tutte le trasferte, il mio responsabile di lavoro Rocco Martini e tutti i miei colleghi, il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, il Testoni Racing Team,e le Officine di Savigliano: Daniele e Tesio ed Epc Moto".