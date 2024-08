Arpa Piemonte conferma (e amplia a domani) l’allerta gialla sul Piemonte: in arrivo pioggia, vento e grandine

Arpa Piemonte conferma la condizione di allerta gialla per rischio meteoidrogeologico – nello specifico, per eventuali temporali – prevista per la giornata di oggi (martedì 13 agosto), ampliandola anche a quella di domani (mercoledì 14 agosto), e per l’intero territorio regionale.



A determinarlo l’ultimo bollettino pubblicato sul portale online dell’ente alle 12 circa di oggi.



Nelle due giornate – che presentano attualmente una situazione identica – si prevede instabilità diffusa con temporali moderati localmente forti, in formazione a ridosso dell'arco alpino e in probabile transito sulle pianure. Non mancheranno forti raffiche di vento, e grandinate di piccole o medie dimensioni.



Scendendo nello specifico della provincia Granda, che si vede coinvolta per intero dalla valle Po alle valli Belbo e Bormida. In generale si attendono locali allagamenti, cadute di alberi, grandine, fulminazioni e isolati fenomeni di versante su tutte le varie zone: responsabili temporali d’intensità “forte” e - nelle zone della pianura cuneese e nelle valli Belbo e Bormida – anche anomalie termiche calde, con forti innalzamenti delle temperature.



Come detto la situazione della giornata di domani sarà sostanzialmente identica a quella odierna (tranne per le anomalie termiche), secondo quanto riportato da Arpa. La situazione andrà a ridursi e risolversi sostanzialmente nella giornata di giovedì 15 agosto, con pioggia debole e rovesci nelle valli Po, Varaita, Maira, Stura e Tanaro.