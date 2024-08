Camion cisterna contro moto sulla statale 231 a Bra: gravi i due motociclisti, elitrasportati al Santa Croce

Grave incidente a Bra, sulla statale 231 in località Borgo San Martino, all'altezza del concessionario Toyota. Qui, verso le 9.30 di oggi 13 agosto, per cause in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro tra un camion cisterna carico di carburante e una moto.

Sono stati proprio il conducente del mezzo a due ruote e la donna che viaggiava dietro ad avere la peggio. Entrambi sono stati elitrasportati all'ospedale di Cuneo in codice rosso, quindi in condizioni molto gravi. Si tratta di una coppia di Santa Vittoria d'Alba, di età compresa tra i 55 e i 60 anni, stando alle prime informazioni. La passeggera sarebbe la più grave.

Sul posto anche i vigili del fuoco, allertati in particolare per la messa in sicurezza del mezzo, che ha perso il carburante. La strada è chiusa per consentire tutte le operazioni.

Stanno operando anche i carabinieri, per i rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità, coadiuvati da una pattuglia della Polizia locale.