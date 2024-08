A Chiusa di Pesio la vigilia di Ferragosto passa con l’energia dei Disco Club Paradiso

Il 14 agosto, alle 21:15, Piazza Cavour a Chiusa di Pesio ospita i Disco Club Paradiso, finalisti dell'edizione 2023 di X Factor, in un evento che promette di essere un'esplosione di energia e talento.



La band, emersa dall'anonimato di YouTube per conquistare la scena di X Factor, rappresenta un autentico esempio di come i sogni possano avverarsi, anche se richiedono tempo e dedizione. Composta da Leonardo Bergonzoni (Leo Bi) alla voce e testi, Giacomo Semenzato (Jacky Sax) al sax e alle percussioni, Simone Murineddu (Murri) alla chitarra e Olmo Luca Stoppiani (Olmo) alla batteria e produzione, la band si è formata tra i banchi di scuola, con Leo Bi e Jacky Sax che iniziarono l'avventura al liceo, ampliandola successivamente con Murri e Olmo. Con tre singoli all'attivo – "Memoria piena", "Nuova Stagione" e "DCP" – i Disco Club Paradiso hanno dimostrato un mix vibrante di colori e passione, infiammando il pubblico e conquistando i giudici di X Factor.



Ingresso libero sino a esaurimento posti.



Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Turistico Valle Pesio: 0171734990 (dal martedì al sabato 9:30-12 e 15:30-17:30; la domenica 9:30-12:30 e 15-18)