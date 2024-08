Tre giorni di Equomondo a Chiusa Pesio, tra riciclo e swap party

Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 agosto Chiusa di Pesio si colora con la manifestazione Equomondo a cura di EquAzione, Idee Fresche e con la collaborazione del Comune di Chiusa di Pesio.

Il tema di Equomondo 2024 è l’economia circolare e vari momenti della manifestazione saranno dedicati a questo: swap party, borse prodotte da pvc riciclato e da tessuti riutilizzati, promozione degli sfusi.

Sabato 17 agosto:

Ore 8.45 MATTINATA ECOLOGICA. Ritrovo davanti alla Biblioteca in Piazza Carlo Mauro, portare i guanti!

Dalle ore 15.00 alle 20.00 in Piazza Cavour sotto il Pellerino: SWAP PARTY (in collaborazione con Idee Fresche), presentazione del progetto “BORSE DA PVC RICICLATO” dell’Ass. “Liberi Dentro”, aperitivo con musica e sfilata second hand.

Domenica 18 agosto:

Dalle ore 9.00 alle 12.30 in Piazza Cavour: esposizione e vendita “Sfusi e Riusi”, esposizione e vendita delle borse in pvc riciclato, “Soffitte in piazza” attività di libero scambio di oggettistica.

Ore 20.30 Piazza Cavour sotto il Pellerino: Idee Fresche presenta il “Ciüsettone”. Quiz di vario genere, serata in compagnia e divertimento assicurato. Per info e iscrizioni squadra: tel. 342.5580826.

Lunedì 19 agosto:

Ore 21.00 Cinema in cortile: film “C’era una volta in Buthan” con degustazione (dolci e tisane), presso il cortile del Centro Anziani in Via G. Mauro, 8. Per le degustazioni portarsi un bicchiere e un piattino.