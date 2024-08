Splendido primo podio europeo per Arianna Barale

Si è disputata nei giorni dal 9 all’11 di agosto, sull’Autodromo di Grobnik a Rijeka, in Croazia, la quarta tappa del Campionato Europeo Femminile di Velocità, al quale prende parte anche l’atleta del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Arianna Barale, in sella ad una Kawasaki preparata dal Team MRT Corse.

Ari#41 ha dato il massimo di sé in gara uno, quando ha effettuato un’ottima partenza che l’ha portata a ridosso delle prime due classificate, la polacca Patrycja Sowa (Kawasaki) e la spagnola Natalie Rivera Resael (Yamaha), difendendo con le unghie e con i denti la terza posizione dall’assalto delle italiane Denise Dal Zotto (Yamaha) e Beatrice Barbera (Kawasaki), conquistando così il suo primo podio nel Campionato Europeo di Velocità Femminile.

Meno bene è andata in gara due, nella quale ha nuovamente prevalso la polacca Sowa, davanti all’italiana Josephine Bruno (Kawasaki), seguita dalla spagnola Rivera, da Denise Dal Zotto e Beatrice Barbera, con Arianna Barale sesta.

“Sono molto contenta di questa grande prestazione, che mi ha permesso di agguantare il primo podio nel Campionato Europeo, che ripaga gli sforzi fatti da me e dalla mia famiglia - ha esclamato una raggiante Arianna Barale -. In gara due una pessima partenza non mi ha permesso di andare oltre alla sesta piazza. Ma va bene così, è stato per me un week end magnifico! Desidero ringraziare la MRT Corse, che mi ha messo a disposizione un mezzo competitivo, tutti i miei sponsor, senza i quali non avrei potuto continuare a realizzare i miei sogni e tutti i sostenitori che seguono le mie gare”.