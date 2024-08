La rivincita della “mano sinistra”: il 13 agosto è la Giornata internazionale dei mancini

Alzi la mano (sinistra) chi è mancino. Il 13 agosto è la vostra festa! Ricorre proprio l’International Left Handers Day, istituita nel 1992 dal Left Handers Club, nel Regno Unito e dedicata a tutti coloro che ogni giorno si barcamenano tra porte, lavandini, forbici, apriscatole, mouse... fatti su misura per i destrimani.

Eppure le specificità non mancano per i mancini, in positivo e in negativo secondo la scienza. Alcune possono essere considerate marce in più. Avrebbero anche una memoria di ferro, poiché i due emisferi sono più connessi tra loro. Oh, lo dice la scienza! E non basta: sono più bravi negli sport come ping pong, pugilato, scherma o baseball che richiedono pronta reattività.

Sono anche capaci di pensare maggiormente “fuori dagli schemi” quando si tratta di trovare soluzioni ai problemi. Dal punto di vista della salute, se è vero che hanno un maggiore rischio di tumore al seno, dall’altro hanno un vantaggio ad esempio per il recupero post-ictus.