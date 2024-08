Volley A2/F: il Mondovì Volley ha presentato il nuovo logo della società

"Oggi inizia un nuovo capitolo nella storia della nostra squadra di pallavolo." Con queste parole inizia il post del Mondovì Volley, con il quale si rende pubblico il nuovo logo della squadra che parteciperà al prossimo Campionato di A2. Resta il Puma e restano i colori rossoblù, per una squadra che ha raccolto numerosi successi in questi anni. Nel logo c'è anche il ricordo di una figura storica per la Mondovì pallavolistica: Valter Turco.

"L'inizio di una nuova era. Il nostro nuovo logo, uno scudetto che raffigura il nostro storico "Puma" è più di un semplice simbolo. La base dello scudetto è stata creata unendo le lettere "V" e "T", in ricordo di Valter Turco, il fondatore della nostra associazione sportiva. Come Valter ha gettato le basi per questa straordinaria avventura, così le lettere "V" e "T" formano la base del nostro scudetto, a testimonianza della sua eredità." Infine un ringraziamento all'ex presidente Alessandra Fissolo e un in bocca al lupo al neo presidente Mario Bovetti.