Rifornimento di metano, a Cuneo da stasera l'unica stazione chiuderà fino al 27 agosto

La settimana di Ferragosto è ostaggio del caldo e del traffico, molti dalla vicina afosa Torino si spostano verso le fresche e rilassanti vallate cuneesi. Il turismo di montagna, questa estate, sembrerebbe rivelarsi il favorito e non solo in Piemonte.



Ma per poter visitare ed esplorare, si sa, occorre organizzarsi anche per il rifornimento della propria auto. Da non sottovalutare nel caso della Granda e delle sue immense valli, che per percorrerle di certo consumo di carburante ne impegnano assai.

Ma chi possiede un'auto a metano avesse necessità di rifornirsi prima delle gite in montagna senza dover attraversare l'intera provincia come fa? Ebbene a Cuneo da stasera l'unica stazione adibita a tale servizio chiuderà, legittimamente per ferie, lasciando però scoperti turisti e residenti fino al 27 agosto.



E' la deludente scoperta effettuata da un nostro lettore, che ci ha segnalato il disservizio.



Infatti, quella in questione, di via Torino a Madonna dell'Olmo, è una delle pochissime in provincia ad essere dotata di innesti adatti dalle auto più datate a quelle più moderne.



La prima stazione di rifornimento utile e in servizio dista circa 16 Km dal capoluogo e si trova a Villafalletto. A parte la chiusura di domani Ferragosto, venerdì 16 agosto coprirà il servizio dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 8 alle 12 con l'obbligo di essere serviti.



Ma da quanto segnalato dal nostro lettore non sarebbe in possesso di innesti universali spendibili su qualunque modello di autovettura.



In via Bra a Cuneo, da inizio maggio, hanno sospeso il servizio perché “non remunerativo – spiegano -, la decisione dopo l'esasperazione di vendere in perdita”.

L'altra stazione di via Castelletto Stura risulta temporaneamente chiusa, come indicato anche sul web a seguito di una rapida verifica su Google.

In alternativa la stazione di Mondovì, comoda per il servizio self service ma meno alle vallate cuneesi, anche lei non sarebbe dotata di innesti adatti a tutte le auto.



Allo stato dei fatti si impone una scelta obbligata verso altri carburanti forse meno sostenibili economicamente ed ambientalmente.



Ermanno Allocco (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Figisc benzinai Cuneo): “Questo periodo è sempre più critico e necessità di una maggiore organizzazione, soprattutto per chi ha auto alimentate a metano. Invece ciò che ho notato ultimamente, dopo un periodo di uniformità, i prezzi sono tornati a variare di molto da un impianto all'altro con disagi per i gestori”.