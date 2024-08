Coppa del mondo di skiroll: Emanuele Becchis inarrestabile, sua anche la sprint di Shchuchinsk

Continua il dominio incontrastato di Emanuele Becchis nelle sprint valevoli per la Coppa del mondo di skiroll.

Il 31enne di Boves si è imposto da dominatore nella gara che ha aperto la tappa kazaka di Shchuchinsk: dopo avere registrato il miglior tempo nelle qualificazioni, Becchis ha via via eliminato la concorrenza con irrisoria facilità: negli ottavi ha piegato lo svedese Simon Carlsson), nei quarti Tommaso Dellagiacoma, in semifinale il padrone di casa Svyatoslav Matassov e in finale il compagno di squadra Michele Valerio, che in semifinale si era liberato a sua volta del lettone Raimo Vigants, leader della Coppa del Mondo, alla fine terzo. Per Becchis si tratta del nono trionfo consecutivo nella specialità, Mondiali compresi.

“Sin dalle qualifiche ho fatto un buon tempo – ha dichiarato al traguardo Becchis -, anche se sentivo un po’ di fatica nelle gambe per il lungo viaggio. E’ stata una bella sfida in finale con Valerio, l’obiettivo è quello di mantenere questo stato di forma fino ai Mondiali”.

La gara femminile ha registrato una doppietta svedese con Jackline Lockner vincitrice sulla connazionale Linn Soemskar, buona terza piazza per Alba Mortagna.

Soddisfazioni per l’Italia anche nella categoria juniores: Anna Maria Ghiddi è salita sul gradino più alto del podio femminile davanti alla svedese Johanna Holmberg e all’altra azzurra Maria Invernizzi.

Fra gli uomini Davide Piccinini ha preceduto il kazako Grigory DAchkin e Stefano Epis.

Le competizioni proseguiranno mercoledì 15 agosto con la mixed team sprint in tecnica libera, mentre sabato 17 agosto si disputeranno le 10 km in tecnica classica e domenica 18 agosto le mass start.