Volley A2/F: la Bam Mondovì pronta a scaldare i motori; Venerdì 16 agosto prende il via la preparazione del Puma

"Ferie" terminate per il Puma! Da venerdì 16 agosto per la Bam Mondovì Volley scatta la preparazione in vista del prossimo campionato di A2 Femminile. La squadra e lo staff tecnico si incontreranno al Pala Ellero di Roccaforte Mondovì già al mattino per i consueti test fisici e le misurazioni. Le pumine, nel frattempo, tra volti nuovi e non, stanno raggiungendo Mondovì alla spicciolata e dopodomani si metteranno a disposizione del tecnico Claudio Basso.

Tra le ragazze ci saranno alcune defezioni dovute per lo più agli impegni nelle rispettive nazionali. Venerdì, infatti, non ci sarà Dana Schmit, impegnata con la Nazionale austriaca, così come Maria Teresa Bosso, ancora in Irlanda per i Campionati Europei Under-20. Infine momentanea assenza anche per Alessia Fini, a riposo precauzionale per un piccolo problema fisico. Tutte e tre le giocatrici raggiungeranno comunque il ritiro rossoblù nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato della società:

Il 16 agosto al via la preparazione per la BAM Mondovì Volley

Ci siamo!

Dopo una calda estate è arrivato il momento di cominciare una nuova stagione sportiva.

Agli ordini di coach Claudio Basso, per la nuova formazione della BAM Mondovì Volley il primo appuntamento stagionale sarà venerdì 16 agosto. Si inizierà con test fisici e misurazioni presso il PalaEllero di Roccaforte, non mancheranno poi momenti di svago e relax e attività di team building.

Da lunedì si farà “sul serio” con il PalaManera pronto, dalle ore 17.00, ad accogliere le pumine nelle prime sedute con la palla. Lo staff tecnico sta inoltre pianificando allenamenti congiunti con squadre di Serie B1, A2 e A1, che si svolgeranno da inizio settembre fino all’inizio del campionato (6 ottobre).

Come tradizione non mancherà la presentazione ufficiale rivolta alla città: ancora qualche giorno di pazienza e saranno svelate data e location!