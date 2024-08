La junior Arianna Giordani del Racconigi Cycling Team in missione iridata in Cina

‘Missione iridata’ per la junior piacentina Arianna Giordani, convocata ufficialmente in maglia azzurra per disputare i “Campionati del Mondo su Pista” in programma da mercoledì 21 a domenica 25 agosto a Luoyang, popolosa cittàdella Cina Centrale, situata nella provincia del Henan.

Davvero una bella notizia per il Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa, che per l’ennesima volta si è dimostrata una società ciclistica di riferimento, capace di crescere alcuni tra i migliori talenti del ciclismo azzurro e di proiettarli con tante belle speranze nel panorama ciclistico internazionale.



In questo scorcio di stagione la forte atleta diretta in ammiraglia dal pluri-titolato team manager Claudio Vassallo, si è imposta con assoluta autorità al “Gran Premio Team 9 San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO), ha sfiorato il successo al “Trofeo Ball-Beverage Can Italia srl” di Nogara (VR), è salita sul terzo gradino del podio al “Trofeo Smania Idee Casa” di Martellago (VE) ed ha conquistato altri tre quarti posti a “Pasqualando” di Ponte a Egola (PI), al “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese (PR), gara vinta nella stagione agonistica 2023, ed al “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Ligido Zilli Stella di Bronzo CONI” di Valvasone Arzene (PN).