Tra i più bei parchi di sculture e gallerie d'arte all'aperto d'Europa c'è quello sulle colline di Guarene

Gallerie d'arte a cielo aperto, dove perdersi tra i sentieri e le sculture. Sono dieci i parchi segnalati dal quotidiano britannico The Guardian, dalla Norvegia a Cipro. L'italia ne conta ben due: uno è a Pisa e l'altro a Guarene, nel bellissimo borgo roerino.

Si tratta del Parco d’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, sulla collina di San Licerio, dove si può passeggiare tra sculture permanenti di grandi dimensioni, nei paesaggi vitivinicoli patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2014.

Queste le informazioni che si possono trovare sul sito e che possono anche essere uno spunto, per chi non lo conoscesse, per andare a visitarlo. E' a ingresso libero e accessibile a tutti.

"Il Parco estende all’aperto l’attività della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, istituita nel 1995 e dedicata all’arte contemporanea. A Guarene, nel 1997, ha aperto la sua prima sede, nelle sale del settecentesco Palazzo Re Rebaudengo.

Il Parco è un punto d’incontro, di equilibrio e di dialogo tra la natura e le opere di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo, installate accanto ai filari di una vigna di Nebbiolo, tra i salici, i cipressi e le querce. È stato progettato dagli architetti paesaggisti Lorenzo Rebediani e Vera Scaccabarozzi ed è ispirato al mosaico di tessere dei campi, dei noccioleti e dei vigneti che lo circondano.

Aperto al pubblico, il Parco d’arte è visitabile seguendo una promenade tracciata per offrire una molteplicità di camminamenti e di vedute sulle opere e sulla natura. Alcune delle installazioni sono state commissionate dalla Fondazione appositamente per il Parco, altre hanno trovato qui una nuova e armoniosa collocazione".

Un vero e proprio regalo per gli amanti dell'arte, che possono apprezzare le opere di ben 11 artisti, a piedi e nella pace di un bellissimo paesaggio. Tutte le informazioni su https://www.parcoarte.fsrr.org/