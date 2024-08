Fossano, auto contro camion: un ferito in codice rosso

Incidente a Fossano, sulla strada statale 231: per cause, in corso di accertamento, un'auto si è scontrata con un camion. Il conducente della vettura è stato trasportato dal 118 al Santa Croce di Cuneo in codice rosso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i volontari di Fossano, i carabinieri e il personale medico del 118.