Incendio doloso alla stazione di partenza della seggiovia di Roburent, il sindaco Negro: “Un disastro, danni ingentissimi”

“Un danno ingentissimo stimabile in centinaia di migliaia di euro”. Il sindaco di Roburent Emiliano Negro fa la conta dei danni all'indomani dell'incendio che ha distrutto la stazione di partenza della seggiovia comunale. E non una semplice struttura destinata al ricovero degli attrezzi, come abbiamo erroneamente scritto nel nostro articolo. Il fatto è accaduto all'alba di Ferragosto, con i vigili del fuoco impegnati per tutta la mattina a domare le fiamme.

Non ha dubbi il primo cittadino: “Si tratta di un incendio doloso. Lo dimostra il fatto che i vigili del fuoco hanno inviato un'informativa alla Procura della Repubblica e che, nell'area dell'incendio, si sentiva un odore acre di benzina. Io stesso farò denuncia ai carabinieri e mi aspetto indagini a teppeto. Chiederò anche di poter visualizzare le immagini di videosorveglianza alla ditta che gestisce le telecamere”.

Nelle fiamme è andato distrutto l'impianto elettrico, i comandi e il portante, ma il danno più grosso è l'indebolimento della corda di trazione: “Parliamo di 1.300 metri di corda. Si vedeva ad occhio nuddo che si era deformata. Lunedì ho appuntamento con il tecnico per valutare i danni ma è chiaro che si tratterà di almeno centinaia di migliaia di euro. Insomma, un disastro, tutto a carico del Comune perchè gli impianti di risalita sono comunali”.

“Saranno da sostituire il cavo, le carrucole, gli impianti elettrici, oltre agli scavi per riprendere tutti i cavi – aggiuge il sindaco Negro -. È chiaro che, con i tempi che abbiamo, l'impianto sarà inutilizzabile per questa stagione invernale. Sarà impossibile mettere tutto a posto”.

Intanto nella giornata odierna, è stata emessa un'ordinanza contingente ed urgente per vietare a mezzi, persone, animali e cose di transitare al di sotto dei seggiolini, visto l'indebolimento della corda di trazione. E l'area è stata quindi interdetta.