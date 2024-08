Cuneo Granda Volley, al via la nuova stagione. Fantino: "Pallavolo valore aggiunto. Forza ragazze!"

Manca ormai pochissimo al via della stagione sportiva 2024/25 in maniera ufficiale. Infatti le atlete della Cuneo Granda Volley hanno già iniziato la propria preparazione in vista dell’inizio ufficiale del campionato di Serie A1. In particolare la Gatte hanno lavorato, anche a porte aperte, insieme a coach Pintus ed il suo staff.



Così lo sguardo dei tifosi, dei giornalisti e delle istituzione è tornato fortemente sul Palazzetto dello Sport, come dimostrato dalle parole dell’assessore allo sport del comune di Cuneo Valter Fantino.



Fantino ha prima posato il suo sguardo sul rapporto tra il volley e la città: “L'ormai ultratrentennale presenza del volley di massimo livello nazionale, prima maschile e ora femminile, è un valore aggiunto sul piano sportivo ed anche turistico della nostra città. Va peraltro detto che, per numero di praticanti, la pallavolo italiana si caratterizza fortemente al femminile, come conferma anche la grande performance alle Olimpiadi delle ragazze di Julio Velasco, per cui avere una squadra in Serie A1 offre ai tifosi, agli appassionati ed alla città una vetrina decisamente importante. L'amministrazione comunale è vicina, da sempre, al volley ed i recenti interventi effettuati per migliorare l'acustica e l'illuminazione del Palazzetto confermano questa attenzione”.





Dopodiché l’assessore si è spostato sul rapporto tra sport e turismo nella Granda: “Lo sport è tra gli elementi maggiormente attrattivi sul piano turistico. La Granda beneficia di una versatilità di offerta sportiva che va dallo sci al volley, dal calcio, anche qui maschile e femminile, al ciclismo. I dati a disposizione degli Enti del Turismo evidenziano quanto la proposta sportiva alimenti un significativo movimento turistico. La valenza dello sport sul piano turistico è indiscutibile”.



Infine Fantino ha chiuso con l’importanza dell’avere una società militante nella nostra massima serie: “La Serie A1 è l'apice sul piano sportivo. A maggior ragione lo sarà la pallavolo femminile, dopo la medaglia d'oro Olimpica. Ogni partita offrirà l'opportunità per il pubblico di vedere in campo anche larga parte delle atlete azzurre. E per la crescita ulteriore del movimento sul piano provinciale questa opportunità è davvero unica”.