In vetrina in corso Nizza a Cuneo i volti della Granda ritratti da Felice Marra

Felice Marra - noto in tutta la provincia per il suo progetto Cuneo2night - ha recentemente installato una vetrinetta espositiva sotto i portici di Corso Nizza 46, a pochi passi da Piazza Europa. All'interno di questa vetrinetta, che ha già iniziato a catturare l'attenzione dei passanti, sono esposti ritratti fotografici di oltre 250 persone provenienti da tutta la provincia di Cuneo, scattati da Marra negli ultimi due anni.



Nonostante la sua carriera come sviluppatore software Felice Marra ha sviluppato una forte passione per la fotografia, che lo ha portato a immortalare persone di diverse comunità e realtà della provincia, ciascuna con la propria unicità. La scelta di esporre questi ritratti in una vetrinetta fisica nasce dal desiderio di dare visibilità al suo lavoro e di offrire una pausa dalla frenesia dei contenuti digitali.



"Con Cuneo2night, mi sono sempre impegnato a connettere la comunità attraverso il digitale, ma sentivo il bisogno di fare un passo ulteriore - spiega Marra -. In un'epoca in cui i social media sono dominati da un flusso continuo di contenuti, volevo creare qualcosa di fisico e duraturo, che non si perdesse nel mare delle informazioni digitali. Questa vetrinetta è il mio modo per portare i volti delle persone della nostra provincia nel cuore della città".



La vetrinetta rappresenta un simbolo dell'incontro tra il mondo virtuale e quello reale, offrendo ai cittadini un’opportunità per fermarsi, riflettere e apprezzare i volti delle persone provenienti da tutta la provincia. Felice Marra invita tutti a fermarsi e dare un’occhiata la prossima volta che passeranno sotto i portici di Corso Nizza. Magari troveranno un volto familiare o scopriranno un nuovo ritratto che merita di essere conosciuto.