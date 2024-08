Volley A2/F: la Bam Mondovì è tornata al lavoro; Il libero Morgana Giubilato: "Gruppo nuovo, ma con l'obiettivo comune di far bene" (VIDEO)

Grinta, impegno e un pizzico di voglia di rivalsa per Morgana Giubilato, che è tornata a Mondovì dopo la felice esperienza trascorsa in Abruzzo con la Tenaglia Altino. Anche la giovane giocatrice siciliana era presente questa mattina per l'avvio della preparazione della Bam Mondovì Volley (A2/F).

Le ragazze si sono ritrovate al PalaEllero di Roccaforte Mondovì per poi proseguire nel pomeriggio gli allenamenti al PalaManera. Morgana è pronta, come del resto le sue nuove compagne, a lavorare in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa. Eccola raccontarci le sue prime sensazioni: