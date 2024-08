Volley A2/F: la Bam Mondovì è tornata al lavoro; La palleggiatrice Miriana Manig: "Sensazioni positive! Speriamo di poter fare bene con tutte" (VIDEO)

La Bam Mondovì Volley ha iniziato questa mattina la preparazione in vista del prossimo campionato di A2 femminile, che prenderà il via nel week-end del 5-6 ottobre. Tanti volti nuovi e solo due pumine riconfermate rispetto la squadra che ha chiuso all'ottavo posto l'ultimo Campionato. Tra queste la seconda palleggiatrice Miriana Manig, pronta a dare, o meglio a confermare il suo prezioso contributo per la causa del Puma.

Sensazioni positive per Miriana, che nella consapevolezza delle difficoltà di un girone di altissimo livello, spera di potersela giocare con qualsiasi avversaria e, perchè no, mettere lo "sgambetto" a qualche big. Eccola ai nostri microfoni: