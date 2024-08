Campionati Europei Volley Femminile Under-20: la pumina Maria Teresa Bosso è d'Argento! Turchia-Italia termina 3-2

A Sofia, in Bulgaria, nella finale dei Campionati Europei di volley femminile under-20, l'Italia è stata sconfitta dalla Turchia per 3-2. Azzurre di Gagliardi, tra le cui fila gioca anche la neo pumina Maria Teresa Bosso, hanno terminano il torneo al secondo posto e conquistano così la medaglia d'argento. Match teso e condizionato dai tanti errori in ricezione.

Le Azzurrine sono partite in sordina subendo la maggiore grinta iniziale delle turche. Da metà set in poi l'Italia ha cambiato marcia, ristabilendo le distanze dalle avversarie. Il primo set è terminato sul 25-22 per le azzurre, con 5 punti di Bosso. Alla fine per la schiacciatrice rosso-blù saranno 14 i punti messi a referto.

Le ragazze di Gagliardi sono partite bene nel secondo set, ma dopo tanto equilibrio sono crollate nel finale, subendo un break a dir poco pesante di 0-9. Le turche hanno ringraziato e chiuso sul 16-25.

Italia in difficoltà anche in avvio di terzo set, con le avversarie subito avanti 2-7. Manfredini ha accorciato le distanze, ma la Turchia ha continuato a giocare con maggiore precisione rispetto le azzurre (10-17). Ad aggiudicarsi il set è stata ancora la Turchia per 19-25.

Nel quarto set Adigwe e compagne hanno provato a restare nel match. Punteggio in parità sull'8-8 prima di una nuova accelerata azzurra. La diagonale vincente di Maria Teresa Bosso è valsa il punto del 16-13. Italia nel finale non si è scomposta e ha portato a casa il set sul 25-17.

Finale decisa dal tie-break. Turchia avanti 2-5. Le Azzurrine non hanno mollato, ma nel finale le avversarie hanno trovato il filotto giusto per chiudere 11-15. Turchia Campione d'Europa under-20.

L'Italia, dunque, si è dovuta "accontentare" del titolo di vice-campione d'Europa, dopo aver accarezzato il sogno del primo posto. Ottima esperienza per tutte le Azzurrine, compresa la pumina Maria Teresa Bosso, che ora potrà raggiungere il ritiro monregalese e mettersi a disposizione del tecnico Claudio Basso. Medaglia di bronzo, infine, per il Belgio, che nella finale per il 3° e 4° posto ha avuto la meglio della Polonia sempre al tie-break.