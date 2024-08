Saluzzo, auto si schianta contro una casa di via Muletti: grave la persona alla guida

Incidente stradale nella serata di ieri (sabato 17 agosto) a Saluzzo, verso le 22.30 circa.



Coinvolta una sola automobile, in transito lungo via Muletti e finita contro il muro esterno di un’abitazione, sfondandone anche la porta d’entrata. Ferita in maniera grave la persona alla guida.



Sul posto i sanitari – che hanno provveduto a intubare la persona ferita – e i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza.