Sorgente pulita ma resta il problema della rete: da Cuneo a Cervasca, acqua potabile solo da domani sera

E' tornata alla normalità già nelle scorse ore la situazione di torbidità che ha interessato le sorgenti del Bandito a Roaschia. Sono state infatti travasati e puliti i serbatoi che alimentano l'acquedotto di Cuneo e della sua cintura.

Il problema resta la rete, ossia le tubature che, al momento risentono ancora dei residui del passaggio dell'acqua resa non potabile dalle conseguenze del temporale che ieri sera ha interessato le nostre zone.

Acda, a titolo cautelativo, ha chiesto di emettere un'ordinanza di non potabilità per i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura e Cuneo.

Nel corso della giornata sono state emanate ordinanze anche a Castelletto di Busca e a Cervasca.

L'ordinanza verrà revocata solo all'esito degli esami di laboratorio sull'acqua, che verranno effettuati domani mattina. Una volta trasmessi all'Asl, sarà l'ente a valutare se i valori saranno rientrati nella norma e si potrà, quindi, tornare ad utilizzare l'acqua del rubinetto a fini potabili. Da qui la revoca delle varie ordinanze, ma non prima di domani sera. Tempi tecnici necessari - 12 ore per l'esito delle analisi - a tutela della salute pubblica, come evidenziano da ACDA.

Pare che a causare il problema che ha fatto scattare l'ordinanza siano stati dei lavori in corso nel letto del torrente Gesso, a valle delle grotte del Bandito. Qui sarebbero stati accumulati dei detriti che, con le forti piogge di ieri sera, avrebbero impedito il normale deflusso del corso d'acqua verso valle, facendo da tappo e creando infiltrazioni che, cercando altre vie di sfogo, sarebbero quindi arrivate a sporcare la sorgente.

Ad evidenziarlo fonti interne ad Acda, specificando, infatti, come non ci fosse nessuna situazione di particolare allerta per l'acquedotto, a differenza di altre volte, anche recenti. L'allarme è scattato verso la mezzanotte di ieri.

Nonostante il rapidissimo intervento, le tubature hanno risentito del passaggio di acqua sporca, con la non potabilità dell'acqua che da stamattina - e fino a domani in serata - sta interessando circa 80 mila persone.