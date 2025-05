Cuneo, blitz antidroga della Polizia: tre arresti e un laboratorio clandestino scoperto in un garage a Boves [VIDEO]

Una maxi operazione antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Cuneo ha portato a smantellare una rete di spaccio attiva tra la città di Cuneo, il circondario e la provincia di Alessandria.

L’indagine, avviata a marzo 2024 e coordinata dalla Procura di Cuneo, ha portato a tre arresti in flagranza e 14 perquisizioni domiciliari.

Gli agenti hanno fermato tre persone – due italiani (R.A. e B.C.) e un cittadino albanese (T.I.) – mentre trasportavano a bordo di un’auto 1,2 kg di cocaina, destinata alle piazze di spaccio locali. Un carico dal valore di circa 300.000 euro, sufficiente per oltre 3.000 dosi di cocaina o 10.000 dosi di crack. La droga, secondo quanto emerso, era stata acquistata da un fornitore residente a Casale Monferrato (AL).

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha disposto perquisizioni nei confronti di 14 indagati residenti nelle province di Cuneo e Alessandria. L’operazione ha visto impegnati oltre 60 agenti della Questura di Cuneo, del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, delle Squadre Mobili delle questure limitrofe e delle unità cinofile della Polizia e della Guardia di Finanza.

Durante i controlli, a Boves è stato arrestato in flagranza B.C., classe 1984, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti.

Nel garage della sua abitazione, la Polizia ha scoperto un laboratorio per il confezionamento della droga: sequestrati oltre 150 grammi di cocaina, dosi già pronte di crack, 40 grammi di hashish e marijuana, sostanze chimiche per “cucinare” il crack e strumenti artigianali per il dosaggio delle dosi. Trovate anche due bombolette di gas butano, comunemente utilizzato per l’estrazione dell’olio di hashish, di cui però non è stata riscontrata traccia.

Secondo le stime, la droga sequestrata a Boves avrebbe potuto generare circa 400 dosi di cocaina e 600 di crack, per un valore di oltre 40.000 euro. Recuperati anche appunti riconducibili all’attività di spaccio e 1.300 euro in contanti.

Non solo droga. Nel garage sono stati trovati anche un fucile ad aria compressa ad alto potenziale, un lacrimogeno militare con cartuccia NATO, una parte di pistola lanciarazzi e armi bianche modificate. Tutto il materiale era detenuto illegalmente: B.C. è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi.

Le indagini proseguono per accertare eventuali altri canali di approvvigionamento e la rete completa dei destinatari della sostanza stupefacente.