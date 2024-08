Commemorato a Staffarda l'80° anniversario dei tragici eventi del 1944

Si è tenuta domenica scorsa 18 agosto, all'abbazia di Staffarda, la commemorazione dell'ottantesimo anniversario dei tragici eventi del 1944.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle amministrazioni comunali di Revello (del cui Comune fa parte il borgo di Staffarda) e di Cardè, con i rispettivi sindaci Paolo Motta e Matteo Morena assieme ad alcuni assessori e consiglieri dei due paesi e del circondario, il comandante della stazione revellese dei Carabinieri Patrizio Sau, i rappresentanti dell’associazione nazionale dell’Arma, i gruppi alpini, e con loro il consigliere regionale Mauro Calderoni, il referente provinciale dell'Anpi Paolo Allemano e numerosi cittadini.

Durante l'evento, è stata pronunciata l'orazione ufficiale da parte di Michele Calandri dell’Istituto Storico di Cuneo che ha ricostruito gli eventi e sottolineato l'importanza della memoria storica, in particolare per le giovani generazioni, e la necessità di costruire ponti tra passato e futuro, affinché tali tragedie non si ripetano mai più.

I presenti si sono poi raccolti in un momento di riflessione e ricordo, in onore di coloro che persero la vita in quei giorni bui della Seconda Guerra Mondiale, tra cui i giovani cardettesi e revellesi vittime innocenti dei nazifascisti.

La cerimonia è stata un'occasione significativa per riaffermare i valori della pace, della libertà e dell’antifascismo, mantenendo viva la memoria degli orrori della guerra e della dittatura.