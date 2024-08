Intorbidimento dell'acqua: ACDA al lavoro per trovare soluzioni efficaci a lungo termine

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un grave episodio di intorbidimento dell'acqua che alimenta l'acquedotto di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura e Cervasca. Questo problema è stato causato da alcuni lavori effettuati per conto di Enel sull’alveo del torrente Gesso, che hanno movimentato il materiale ghiaioso e ristretto l'area naturale del fiume.

Le forti piogge di domenica hanno provocato un rapido innalzamento del livello dell’acqua che ha invaso la sorgente da cui proviene l’alimentazione della rete, rendendola torbida.

Nonostante l'ACDA sia intervenuta tempestivamente per cercare di risolvere la situazione, parte di quest’acqua torbida è arrivata nelle reti idriche che alimentano i comuni coinvolti.

Considerando che questo è il terzo episodio che si verifica in un breve arco di tempo, e che sta suscitando preoccupazione tra la popolazione, l'ACDA vuole rassicurare i cittadini che è pienamente consapevole della gravità della situazione e che già da qualche tempo sono stati avviati studi e progetti con studi esperti e specializzati per trovare soluzioni efficaci, sia a breve che a lungo termine, in modo da evitare che tali episodi si ripetano ancora.

In aggiunta, l'ACDA ha progettato un sistema di filtraggio innovativo che potrebbe risolvere definitivamente i problemi di intorbidimento a monte della sorgente. Questo progetto, del valore 14 milioni di euro ha ottenuto un finanziamento derivante dai fondi del Piano Nazionale per la Sicurezza e la Sostenibilità delle Infrastrutture di cui si attende l’erogazione dei fondi e la documentazione autorizzativa per dare avvio ai lavori.

Attualmente si sta monitorando costantemente la situazione e collaborando con le autorità per garantire il ritorno alla normale erogazione del servizio nel più breve tempo possibile.