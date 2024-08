Freedom FC Women: Fabrizio Malabocchia è il nuovo allenatore della Primavera 2

Fabrizio Malabocchia è il nuovo allenatore della formazione Primavera 2 per Freedom FC Women.

Tecnico con Licenza Uefa B, classe 1967, ha iniziato la carriera in panchina come istruttore dei Pulcini nell'Azzurra.

Nel club morozzese, Malabocchia ha militato per un decennio, fino al 2022, come allenatore all'interno del settore giovanile, prima del passaggio al Boves MdG, dove nelle scorse due stagioni ha guidato i Giovanissimi Under 15. Nelle ultime edizioni è stato, inoltre, istruttore del prestigioso Orange International Summer Camp.

La Primavera 2 della Freedom FC Women è pronta per scendere in campo: mercoledì 21 agosto alle 18.30 circa (ritrovo alle 17.30) è in programma il primo allenamento stagionale, sul sintetico del “Parco della Gioventù – A.Witzel” di Cuneo. Il campionato inizierà sabato 14 settembre, quando le biancoblu faranno visita all'Orobica.