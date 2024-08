Esce di strada sulla Torino-Savona e finisce tra i rovi: grave un uomo di 78 anni

Incidente sulla Torino-Savona, al chilometro 32+700 in carreggiata Nord, tra Marene e Carmagnola, dove un uomo di 78 anni ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo, finendo fuori strada dopo aver sfondato le recinzioni.

E' successo poco prima delle 12 di oggi 20 agosto.

L'auto si è fermata tra i rovi, in un'area semiboschiva adiacente la carreggiata. Sul posto erano in transito due vigili del fuoco volontari di Bra che, immediatamente, si sono fermati a valutare la situazione e a dare indicazioni agli enti di soccorso, evidenziando come il conducente non fosse incastrato tra le lamiere ma fossero necessarie, comunque, alcune manovre per poterlo far uscire dall'abitacolo.

Il primo a giungere sul posto è stato l'elicottero del 118 regionale, che ha provveduto a trasportare il ferito al CTO di Torino in condizioni gravi (codice rosso). Nel frattempo è sopraggiunto un mezzo dei vigili del fuoco di Alba, oltre alla Polizia Stradale e al personale tecnico, per il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza del tratto autostradale.