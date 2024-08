A Cuneo un appuntamento per approfondire la Costituzione Italiana

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Piero Calamandrei

Sei interessato a scoprire com’ è articolata la Costituzione? Vuoi conoscere i mosaici installati sotto le arcate della galleria di Piazza della Costituzione a Cuneo e raffiguranti i suoi principi fondamentali? Sei consapevole del fatto che sono stati realizzati dai detenuti-allievi della Casa Circondariale di Cuneo? Per rispondere a tutte queste domande, il progetto “Attivamente anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, propone un appuntamento legato al tema. Questa iniziativa vuole promuovere la conoscenza della Costituzione: più citata che letta, più discussa che approfondita, essa è il frutto di un momento straordinario nella vita del nostro Paese. Nei suoi articoli si disegna l’intreccio dei valori fondanti della vita comune, ma anche il percorso di un prezioso progetto di evoluzione democratica fondamentale. Inoltre, costituisce un ponte tra passato, presente e futuro e un passaggio obbligato nell’insegnamento dell’educazione civica. Tuttavia, a volte, rischia di tradursi in un astratto esame teorico. Per rendere vivo tale approccio, Ughetta Biancotto, presidente dell’Associazione Anpi, modererà l’incontro e permetterà di approfondire queste tematiche, così cruciali per la nostra società.

L’evento si terrà mercoledì 11 settembre dalle 16 alle 19 circa, presso piazza della Costituzione. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 388.8590367 (Educatrice Cristina Abello della “Cooperativa Emmanuele”).