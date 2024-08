Il tartufo nero estivo del Monferrato a 360 gradi con il pizza-chef Matteo Barbera del “Muffoletto” di Ceriale

Tartufo nero dall’antipasto al dolce: Matteo Barbera, vulcanico pizza-chef del ristorante “Muffoletto” di Ceriale, accoglie la sfida e la trasforma in un menù in cui creatività ed esuberanza gastronomica mettono le ali alla tradizione.

E’ così che, nell’imminente cena del 20 agosto – la terza serata del seguitissimo calendario dei “Martedì del Tartufo Nero del Monferrato”, promosso nell’ambito della rassegna “Rotonda sul Mare” in virtù della partnership di successo siglata con l’ATL Langhe Monferrato Roero – il tartufo nero estivo regalerà i suoi sentori di terra e meraviglia a focaccia con gorgonzola, gnocchi con vongole veraci, battuta di fassona con tuorlo morbido d’uovo e platano fritti, e pure al tiramisù.

“Se nella moda il nero sta bene con tutto, perché non può valere anche con il tartufo? – ironizza Matteo Barbera – Giocare in cucina significa regalare nuove possibilità ai prodotti, ma anche ai consumatori, che prestano il loro palato a nuovi abbinamenti e modi di interpretare il cibo. Questo è il menù che ho pensato per accogliere un prodotto gourmet come il tartufo nero estivo insieme alla cultura del suo territorio di origine, il Monferrato, in un incontro con il nostro Ponente ligure”.

Immancabile la partecipazione di Aldo Martinetto, il “trifolao” testimonial della mini rassegna gastronomica organizzata in collaborazione con la prestigiosa Rarity di Costigliole d’Asti, che racconterà agli ospiti la cultura del tartufo e i segreti di quello che non è soltanto un prodotto delizioso, ma un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del sud Piemonte.

Un’iniziativa di successo che giunge al suo terzultimo appuntamento in collegamento al “Palco Gourmet” della rassegna estiva cerialese, curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, che per la prima volta ha inserito uno spazio legato al food come prodotto di destinazione turistica all’interno del già ricco paniere di spettacoli, musica e cabaret nel segno del gemellaggio turistico con Langhe, Monferrato Roero, promosso dall’edizione 2024 da parte dell’Assessorato alle manifestazioni del Comune di Ceriale, con la direzione artistica dell’HPI Event di Piacenza.

Ultimo appuntamento in programma sarà nella serata di martedì 27 agosto con il ristorante “Casa Cristina” di Ceriale.