Da Bossolasco a Pietra Ligure a passo d'asino: al via la terza edizione dell'originale camminata

Manca una settimana allo start della terza edizione di “Cammina con noi!” che si svilupperà come cammino lento, con accompagnamento di asini, dal 27 al 31 agosto, in cinque tappe da Bossolasco al mare di Pietra Ligure, per 100 km complessivi.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato “Anita e i suoi fratelli aps” e si propone come percorso adatto a persone con disabilità, che si costruisce passo dopo passo e consente di conoscere paesaggi inaspettati e meravigliosi, dalle colline dell’Alta Langa alle spiagge liguri.

Gli organizzatori avranno degli aiutanti particolari:

“Nel nostro viaggio saremo accompagnati dai nostri asini, compagni inseparabili di molte avventure. Ci aiuteranno a portare parte del nostro bagaglio caricato su appositi basti, ma soprattutto ci ricorderanno l’importanza di un cammino lento, dettando il passo, quello che si regola su chi procede con più tranquillità (a volte con più fatica) e che sa aspettare chi ha bisogno di un momento di sosta”.

È possibile partecipare a tutto il trekking o anche a singole tappe o metà tappa. Per ciascuna tappa è prevista una sosta a circa metà del percorso. Sarà attivo un servizio navetta per ricondurre alla propria auto da qualunque punto si scelga di interrompere il percorso.

Spiegano ancora gli organizzatori: “Al nostro cammino vorremmo si unissero molte persone, famiglie, gruppi di amici o associazioni sensibili al tema dei diritti e della ricerca della propria strada, camminando o anche solo donandoci un saluto nei nostri punti tappa dove verranno proposti momenti di confronto, di riflessione, di divertimento. Chi lo desidera può unirsi a noi anche solo per condividere il pranzo o la cena”.

Ecco le 5 tappe in sintesi:

1 TAPPA BOSSOLASCO — CAMERANA (martedì 27 agosto) Distanza: 20 km circa

TAPPA CAMERANA – MURIALDO (mercoledì 28 agosto) Distanza: 23 km circa TAPPA MURIALDO – CALIZZANO (giovedì 29 agosto) Distanza: 20 km circa TAPPA CALIZZANO – GIUSTENICE (Cascina Porro venerdì 30 agosto) Distanza: 22 km circa TAPPA GIUSTENICE – PIETRA LIGURE (Asinolla 31 agosto) Distanza: 14 km circa + 2 nel pomeriggio per raggiungere il mare (Slow trekking blu organizzato dal Parco Natura Asinolla).

Per informazioni o per il programma più dettagliato info@anitaeisuoifratelli.org oppure 3391398916 – 3477496883 o consultare il sito www.anitaeisuoifratelli.org