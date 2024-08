Fino a Dakar in Renault 4: destinazione raggiunta per tre amici di Saluzzo

Sono partiti il 9 agosto e hanno raggiunto la destinazione il giorno 18, attraverso Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e, infine, il Senegal, dove sono arrivati nella mitica Dakar.

Non sono mancate le peripezie, i problemi alla macchina, Teresa, una Renault 4 bianca targata Genova del 1990; soste dal meccanico, strade dissestate ai 20 allora, l'ansia di non arrivare a destinazione, l'infinita burocrazia nell'attraversare i confini dei Paesi africani.

I protagonisti sono Alex Mirto, saluzzese di 33 anni, Marco Fissore, 34 anni, titolare del Caffè della Vittoria a Saluzzo e Alessandro Olivero, 33 anni, di Moretta.

Ce l'hanno fatta e stanno per tornare, dopo aver sbrigato le formalità del rientro dell'auto in nave. Loro rientreranno in aereo dalle famiglie.

In tanti li hanno seguiti sui social, dove hanno raccontato le difficoltà ma anche l'aiuto e il supporto ricevuto. E poi le emozioni, l'amicizia, l'introspezione che solo questi viaggi sanno regalare.

Perché viaggiare è un grande regalo: fa aprire gli occhi, conoscere e capire che non dappertutto ci sono lo stesso benessere e le stesse possibilità. Loro lo hanno visto da vicino, attraversando tanti Paesi e percorrendo 6 mila chilometri a passo lento, a volte a 20 km orari, su strade infinite, nel deserto inospitale.

E' con grande emozione che hanno raccontato delle difficoltà degli ultimi due giorni in Mauritania, su piste, e dell'arrivo a Dakar.

Ora è tempo di imbarcare Teresa e di tornare a Saluzzo, da dove tutto ha preso il via, un anno fa, prima come un desiderio e infine, mese dopo mese, preparando Teresa ad affrontare temperature torride e migliaia di chilometri, come progetto, che hanno portato a termine con determinazione, scoprendosi ancora più amici.