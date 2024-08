Alba, un titolo di viaggio gratuito sulla navetta verde: "Sarà attivo entro ottobre"

Novità e decisioni concrete riguarderanno la navetta verde di Alba, la linea 6 gratuita, che corre lungo la circonvallazione albese. In diverse occasioni, negli ultimi mesi è stata teatro di frequentazioni moleste e di atti vandalici che hanno richiesto azioni di controllo anche da parte della polizia municipale, che ha diffidato nel tempo una ventina di persone. Anche gli autisti avevano segnalato che il mezzo era usato impropriamente e "che non avevano strumenti per migliorare la situazione".

Nell'ultimo consiglio comunale era stata prospettata l'adozione di un titolo di viaggio gratuito. Sulla questione è intervenuto con maggiori dettagli l'assessore ai Trasporti Edoardo Fenocchio. "A fine luglio abbiamo incontrato il gestore del servizio Granda Bus con il quale abbiamo scelto questa soluzione, un titolo di viaggio gratuito che permetterà il tracciamento di chi sale sul mezzo e dall'altra parte per consentire a conducenti e controllori di potersi interfacciare con gli utenti che salgono privi di biglietto e utilizzano in maniera non idonea la linea. Chi avrà l'abbonamento potrà usare la navetta senza problemi. Siamo, in pratica, in attesa della realizzazione tecnica del biglietto, anche attraverso un'App. Entro ottobre dovrebbe essere tutto pronto".