Icardi: "Competenza clinica e solidarietà sociale alla Casa di Comunità di Santo Stefano Belbo"

Dal Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte Luigi Genesio Icardi riceviamo e pubblichiamo:

“Dare concretezza a un progetto innovativo in sanità è per me un motivo di sincero orgoglio, a dimostrazione che il Sistema Sanitario Nazionale è sempre teso a progettare e realizzare nuove strategie per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini.

Parliamo di servizi sanitari e sociosanitari finanziati con i fondi del PNRR e realizzati nei tempi e con un alto livello di competenza specialistica e organizzativa.

Sono convinto che l’Infermiere di Famiglia e di Comunità sia una professione sanitaria che davvero può migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono per problemi di salute cronici attraverso cure personalizzate, assistenza sociosanitaria e supporto individuale. Si tratta di un servizio alla comunità che aiuta anche le famiglie perché offre supporto al ruolo insostituibile dei familiari nel garantire più a lungo possibile le cure domiciliari ai malati affetti da varie condizioni di fragilità, lavorando in stretta sinergia con il medico e gli operatori della rete ospedaliera e territoriale”.

Sono le parole pronunciate da Luigi Genesio Icardi, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte, presente stamane con gli operatori dell’ASL CN2 in piazza a Santo Stefano Belbo per la presentazione dell’Ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità e del Consultorio familiare presso la Casa di Comunità.

Gli infermieri di Famiglia e di Comunità presteranno servizio anche presso i comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neviglie, Neive e Rocchetta Belbo e vi potranno accedere tutti i cittadini residenti nell’ASL CN2 a partire dai 65 anni di età.

Il Consultorio Familiare prevede uno spazio giovani, un percorso nascita e un ambulatorio in cui l’Ostetrica e l’Infermiere Pediatrico garantiranno consulenza, supporto professionale e accompagnamento qualificato alle donne in gravidanza, alle famiglie con figli fino ai 18 anni e alle coppie che progettano un futuro da genitori.

Icardi: “L’Ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità e il Consultorio Familiare sono due servizi pensati a supporto delle famiglie e delle comunità. E’ ormai noto a tutti coloro che si occupano di salute che la prevenzione della salute, l’efficacia delle cure, la gestione delle problematiche conseguenti l’esordio di una condizione di malattia cronica e i suoi effetti sulla famiglia, possono trovare delle risposte molto adeguate quando sono gestite a livello territoriale. Sono certo, inoltre, che questi servizi garantiscono sia la professionalità qualificata degli operatori, sia i vantaggi di relazioni sociali e umane radicate nei nostri paesi. Queste hanno un ruolo di fondamentale importanza terapeutica perché consentono alle persone in condizioni di fragilità e alle loro famiglie di non sentirsi sole, di non essere solo un caso clinico ma di avere un posto e un valore nella propria comunità”.