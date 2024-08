Finale Imperia-Limone 2024, l’arrivo e una festa da ricordare

L'avventura dell'Imperia-Limone, un trekking che ha visto la partecipazione di appassionati da tutta Italia e anche dall'estero, si è conclusa oggi. La quarta e ultima giornata ha coronato un'esperienza indimenticabile per i partecipanti, che hanno concluso un percorso di quasi 100 chilometri a piedi.

Alessandro Bellotti, una delle guide principali e portavoce dell'associazione Monesi Young, racconta con entusiasmo gli ultimi momenti del trekking: "Abbiamo avuto fortuna fino alla fine. Nonostante lo sciopero dei treni in Francia, il nostro treno per il ritorno non è stato soppresso. E' stata un po' la ciliegina sulla torta, l'ultimo colpo di fortuna”.

Bellotti condivide anche i momenti di gioia vissuti la sera precedente al Rifugio Don Barbera, dove si è tenuta la consueta festa di chiusura: "Ieri sera al Rifugio abbiamo festeggiato come facciamo ogni anno. È un momento goliardico in cui ringraziamo uno per uno tutti i partecipanti consegnando loro un piccolo gadget. Quest'anno abbiamo scelto un foglio piantabile con semi di piante aromatiche, un simbolo della natura che ci ha accompagnato in questi giorni e che rappresenta i valori di sostenibilità”.

Durante la festa, non sono mancate le premiazioni e i riconoscimenti, un modo per celebrare lo spirito di gruppo: "Abbiamo anche premiato i partecipanti per quello che è emerso in questi giorni - aggiunge - È stato un gruppo fantastico ed eterogeneo, con persone provenienti da Trentino, Germania, Ischia, Olanda e tanti altri posti. Ognuno ha portato un po' della propria storia e personalità, rendendo questa edizione davvero speciale”.

La mattina dell'ultimo giorno è iniziata presto, con un tratto di cammino impegnativo verso Limone. "Dopo la colazione, ci siamo messi in marcia per affrontare l'ultimo tratto, è stato uno dei più impegnativi, con una discesa ripida che può causare problemi, ma il gruppo ha tenuto duro. L'emozione di arrivare a Limone è sempre forte, soprattutto per chi lo fa per la prima volta. È un momento molto toccante, che segna la conclusione di un percorso non solo fisico, ma anche emotivo”.