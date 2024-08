Auto contro bici a Saluzzo sulla rotonda di Porta Cuneo, traffico in tilt

È al vaglio dei carabinieri di Saluzzo la dinamica di un incidente avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 21 agosto. Per cause in via di accertamento, si è verificato uno scontro fra un'auto e una bici sulla rotonda che immette a Saluzzo, da via Cuneo.

L'uomo in sella alla bici, presumibilmente un bracciante della frutta, arrivava da via Villafalletto. È caduto a terra ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche la polizia di Stato per disciplinare il traffico e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria.

La strada è momentaneamente bloccata per chi arriva da Manta.