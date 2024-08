Controlli dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Alba: denunciate quattro persone

Dopo l’operazione che ha portato alla chiusura del Residence della Stazione ed all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi a carico di cinque stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti commessi nei mesi scorsi nei pressi dei giardini della Stazione Ferroviaria, i Carabinieri della Compagnia di Alba continuando a realizzare appositi servizi per prevenire episodi di vandalismo e microcriminalità. A tal riguardo nel pomeriggio di venerdì 9 agosto, durante uno di questi servizi di controllo, i Carabinieri hanno denunciato 4 persone. In particolare due stranieri, un marocchino ed un tunisino di 23 e 26 anni, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per soggiorno illegale sul Territorio Nazionale; un tunisino di 28 anni è stato sorpreso a spacciare alcune dosi di hashish, mentre un gambiano di 26 anni è stato deferito per furto aggravato ai danni di una persona anziana, alla quale avrebbe sottratto un telefono cellulare. Nel corso dello stesso servizio sono stati individuati e segnalati alla Prefettura di Cuneo anche due giovani assuntori di stupefacenti.

I controlli preventivi della Compagnia di Alba proseguiranno nei prossimi mesi al fine di assicurare il maggior livello possibile di sicurezza reale e percepita nel capoluogo.