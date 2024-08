“Americhe andata e ritorno”: ad Acceglio le emozioni con l’Andavenanda Trio

“Qui dove il cielo è più vicino e la carezza del vento è libertà, la musica è stata la via maestra, l’incontro e l’emozione.”

Una serata bellissima e molto partecipata quella di sabato 17 agosto ad Acceglio, nel dehor dell’hotel Parigi. In concerto l’Andavenanda Trio, con “Americhe andata e ritorno”: la bravura di Alberto Gertosio (flauto traverso, basso), Diego Marongiu (chitarra e voce) e Roberto “Tommy” Tomasini (chitarra, viola, bouzuki, organetto diatonico, bodhran, voce) in uno straordinario percorso musicale.Dall’Europa alle Americhe e ritorno, attraverso la musica tradizionale europea portata nelle americhe dagli emigranti e lì trasformata in country, jazz, blues… Il ritorna poi in Europa.

“Alberto, Diego e Tommy sono bravissimi - dicono gli organizzatori - Attraverso le note, i generi anche molto diversi ci hanno fatto scoprire delle comuni radici, che ci legano a vari stili e generi che pensavamo distanti. Tante emozioni, che la musica ha lo straordinario potere di far emergere in ciascuno di noi!”

Il concerto è stato organizzato dall’associazione Escarton APS nell’ambito della rassegna “Musica e Territorio 2024”.