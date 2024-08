Dogliani, a 30 anni dall'alluvione una maxi-simulazione della Protezione Civile

A Dogliani sarà organizzata una maxi-simulazione di un evento alluvionale per una doppia ricorrenza: i 30 anni dall’alluvione del 1994 e i 20 anni del Gruppo di Protezione Civile. L'appuntamento è per sabato 7 settembre.

Gianni Picco, responsabile del gruppo di volontari, spiega: "Simuleremo questo evento alluvionale con rischio idrogeologico e idraulico e allestiremo i relativi scenari. Ci accompagneranno in questa simulazione i volontari di tre comuni limitrofi: Somano, Farigliano e Monforte d'Alba. Si tratterà di un'occasione importante, sia per i volontari, che per i dipendenti comunali e amministratori, per testare il nuovo piano di protezione civile che è stato redatto ultimamente".