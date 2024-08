Cos’è l’iGaming e perché è così popolare?

L’iGaming sta progressivamente sostituendo le forme tradizionali di intrattenimento. Questo termine si riferisce al gioco d'azzardo online, che assume molte forme, tra cui giochi interattivi, sport dal vivo e casinò online. Il mercato del gioco in Italia è infatti un settore in crescita, con il digitale a traino dell’industria. Dopo la pandemia, i giocatori online sono aumentati esponenzialmente e sembra che questo trend continuerà fino al 2028.

L'iGaming include il gioco sia su computer che su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Cos’è l’iGaming?

L'iGaming è il gioco online in cui si mettono in gioco soldi veri e include:

Casinò online e slot machine

Poker e altri giochi di carte tradizionali

Scommesse sportive

Diversi tipi di lotterie

Giochi di bingo e puzzle

Perché l’iGaming è così popolare?

Migliore accessibilità

Per molte persone, l'iGaming è semplicemente più conveniente che giocare di persona. Andare in una sala bingo o in un casinò può ancora essere un'esperienza piacevole, ma richiede tempo e denaro.

Il gioco in versione digitale invece è facilmente accessibile. Si può scegliere tra diversi giochi di bingo online, slot o giochi di carte dal comfort di casa propria, interagendo comunque con altri giocatori online attraverso le chat room disponibili durante la partita. Inoltre, i giochi iniziano a vari orari e non c’è bisogno di fermarsi a un'ora prestabilita a meno che non lo si voglia.

Varietà di giochi

Le piattaforme di iGaming online offrono una vasta gamma di giochi tra cui scegliere. Ovviamente saranno disponibili le forme più tradizionali del gioco, come il bingo a 75 o a 90 palline, ma generalmente questi siti offrono anche numerose varianti del gioco perché nessuno possa annoiarsi.

Molti giochi di scommesse online possono ora essere giocati anche con visori di realtà virtuale (VR), rendendo ancora più facile partecipare con amici o fare amicizia con altri giocatori durante la sessione.

Possibilità di socializzare

L'iGaming incoraggia la socializzazione all’interno della comunità così che i giocatori possano avere la migliore esperienza di gioco possibile. Molti giochi offrono funzioni di chat dal vivo che non solo supportano i giocatori, ma incoraggiano anche lo spirito di squadra e il fair play. Molte chat room dal vivo includono moderatori professionisti, che aiutano a garantire che tutti i giocatori possano giocare in sicurezza secondo le linee guida del sito.

In conclusione

L'iGaming offre una soluzione accessibile sia per principianti che per i giocatori regolari. I siti online offrono numerosi vantaggi rispetto ai casinò o alle sale bingo, e viste le nuove abitudini adottate dopo la pandemia, è possibile che sempre più persone scelgano questa alternativa digitale.