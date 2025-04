Turismo outdoor e infrastrutture: dalla Regione Piemonte oltre 5 milioni per sostenere i territori montani e collinari

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno per lo sviluppo delle aree montane attraverso interventi per potenziare il turismo outdoor e i suoi servizi. Con l’approvazione del bando dedicato alle infrastrutture turistiche, sono stati stanziati 5.140.000 euro con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio, promuovere l’inclusione e valorizzare il patrimonio turistico piemontese.

Il bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 29 febbraio 2024, è volto a finanziare investimenti per le infrastrutture relative al turismo outdoor, per strutture di servizio (aree di sosta per campeggio e camper, bivacchi, servizi igienici, punti panoramici o di ricovero temporaneo dalle intemperie, aree picnic, adeguamento dei rifugi per fronteggiare le emergenze idriche), e per l’acquisto di attrezzature a sostegno del turismo per persone con esigenze complesse e differenziate.

Hanno presentato la domanda 70 enti pubblici, singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro con finalità statutaria le attività di outdoor, e possibili partenariati tra soggetti pubblici e privati.

I criteri di selezione hanno premiato le iniziative in grado di valorizzare la rete del patrimonio escursionistico già esistente; rispondere alle esigenze di accessibilità per persone con bisogni complessi; fronteggiare le emergenze idriche nei rifugi; intervenire su bivacchi degradati; rientrare nelle strategie delle Green Communities; coinvolgere aggregazioni di enti o comuni montani.

Le aree interessate dal bando sono quelle del Canavese, delle Langhe, del Monferrato, delle Colline del Po, delle Colline Novaresi, del Vergante, dei Colli Tortonesi, dell'Alta Valle Susa e dell'Alto Canavese.

Ammessi a finanziamento 27 enti, che riceveranno un contributo dall’80 percento per i soggetti privati al 90 percento per soggetti pubblici e partenariati pubblico-privati, con investimenti compresi tra i 50.000 e i 250.000 euro per ciascun progetto.



Nello specifico nel Cuneese ecco gli enti ammessi e l'ammontare del finanziamento che per l'intero territorio provinciale supera il milione di euro:

CAI SEZIONE DI CUNEO CUNEO CUNEO 199.366,67 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME VALDIERI CUNEO 207.581,22 UNIONE MONTANA VALLE VARAITA FRASSINO CUNEO 225.000,00 UNIONE MONTANA VALLE MAIRA SAN DAMIANO MACRA CUNEO 195.688,55 COMUNE DI VIOLA VIOLA CUNEO 224.471,35 UNIONE MONTANA VALLE STURA DEMONTE CUNEO 220.734,74 COMUNE DI MANTA MANTA CUNEO 96.762,96

“Questi progetti vogliono rafforzare l’identità dei nostri territori e la loro attrattività, ma anche offrire servizi di qualità, che migliorino la vita quotidiana. Il turismo outdoor rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico e sociale: investire in queste infrastrutture significa generare valore, occupazione e nuove prospettive per le comunità”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo.