A Saluzzo arriva la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola tra sostenibilità ed eccellenze bovine

Sabato 31 agosto 2024 alle ore 11, presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), si terrà il taglio del nastro inaugurale della 77° Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 16° edizione Nazionale.

La manifestazione proseguirà fino a lunedì 2 settembre dando spazio ai diversi protagonisti del settore primario e offrendo un ricco calendario di eventi. Con 40 mila metri quadrati di area espositiva e 550 stand la tradizionale kermesse di fine estate saluzzese proporrà alcuni approfondimenti sul rapporto tra clima e agricoltura grazie, in particolare, all’intervento del meteorologo Andrea Vuolo e dell’associazione no profit di divulgazione scientifica Datameteo Educational di sabato pomeriggio. Ci sarà modo di conoscere anche le eccellenze dell’allevamento, con diverse dimostrazioni e gare che si concluderanno lunedì mattina con la cerimonia di premiazione della 51° Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana. La tre giorni è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac – ed eVISO, ed è inserita nel programma della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che si svolgerà da giovedì 29 agosto a martedì 4 settembre.

Sabato 31 agosto, alle ore 8, il Foro Boario aprirà al pubblico con una mini expo di trattori d’epoca a cura e con l’Associazione Trattori e Trattoristi. Alle 11, si terrà il taglio del nastro con le autorità per inaugurare la 77a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 16a edizione nazionale. Il tradizionale Junior Show, giunto alla 19a edizione regionale, prenderà il via alle 10 con la gara di tosatura per proseguire alle 16 con la gara di giudizio e conduzione. Dalle 16.30, presso l’area incontri il meteorologo Andrea Vuolo e l’associazione no profit di divulgazione scientifica Datameteo Educational prenderanno parte al dibattito dal titolo “Che cos’è il rischio meteorologico, quale impatto sta avendo sul nostro territorio, come interagiscono i segnali del tempo in questi scenari?”. A seguire, Luca Nari, responsabile area difesa e tecnica colturale Fondazione Agrion, parlerà del binomio clima e frutticoltura con un intervento dedicato a “Come le variazioni climatiche impattano sulle nostre produzioni”. Alle 18.30, sempre presso l’area incontri, la food instagrammer e blogger Maria Sole Racca, conosciuta come Marysol Life, proporrà una food experience con aperitivo dal titolo “Aspettando il festival della cucina popolare alpina”, in collaborazione con i Consorzi del territorio. Alle 20 la fiera chiude al pubblico, dando appuntamento il giorno successivo.

Domenica 1° settembre, dalle 8, sarà visitabile l’area che ospiterà una rappresentanza dei trattori d’epoca a cura e con l’Associazione Trattori e Trattoristi. Dopo l’importante raduno che in giugno ha visto la collaborazione tra Comune di Moretta, Associazione e Fondazione Amleto Bertoni, un momento di racconto di ciò che è successo attraverso un video proiettato nell’area incontri e un invito al 2025. Alle ore 10 sarà possibile prendere parte alla Mostra Regionale Frisona Italiana, organizzata in collaborazione con l’Arap, l’associazione piemontese degli allevatori. Alle 15, si terranno le finali della 51° Mostra Regionale con le valutazioni per le categorie Vacche.

Lunedì 2 settembre, dalle 8, ultima occasione per visitare l’esposizione dei trattori d’epoca a cura e con l’Associazione Trattori e Trattoristi. Alle 9, si potrà assistere alle valutazioni finali per le categorie Manze e Vacche, nell’ambito della Mostra Regionale Jersey, mentre alle 10 si terrà la finale della Mostra Interprovinciale Pezzata Rossa Italiana dedicata alle categorie Manze e Vacche. Alle 10.30, presso l’area incontri, Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, in collaborazione con Polo Legno Monviso, proporrà un appuntamento dedicato all’agricoltura e alle problematiche ad essa correlate. Alle 12, infine, si terrà la cerimonia di premiazione della 51° Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana.