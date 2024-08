Mirabilia, a Cuneo tornano gli spettacoli con le compagnie della Federazione Nazionale Arti in Strada

Per il terzo anno consecutivo la Federazione Nazionale Arti in Strada collabora con il Festival Internazionale di Mirabilia organizzando FNAS Showcase, vetrina nata per intercettare le creatività emergenti e le nuove realtà artistiche e per dare impulso alla circuitazione delle opere italiane a livello nazionale ed internazionali. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto con il progetto FNAS Showcase, la Federazione Nazionale Arti in Strada porta al Festival sei compagnie selezionate attraverso una call pubblica, crea occasioni di rete fra artisti e operatori e organizza un talk sul ruolo delle arti di strada nell’attivare processi di cambiamento degli spazi pubblici urbani ed extraurbani.

Obiettivo del progetto FNAS Showcase, promosso da FNAS, è il sostegno alla crescita delle realtà italiane che operano nell’ambito delle Outdoor Arts, la loro valorizzazione e il rafforzamento della relazione tra la rete italiana di artisti di strada e i festival internazionali. FNAS Showcase si rivolge anche ai programmatori nazionali e internazionale offrendo una proposta artistica rinnovata e creando un contesto di connessione con gli artisti. Il partenariato FNAS – Mirabilia, che nel 2023 ha ampliato la collaborazione anche nell’ambito del progetto Boarding Pass Plus del MIC InterSpazi, conferma un’importante comunione di intenti per la promozione del settore e la capacità di attivare dialoghi virtuosi tra attori ed eccellenze del nostro sistema culturale di riferimento.

Il 29 e 30 agosto FNAS porta all’interno del palinsesto del festival sei compagnie e artisti che presentano il proprio lavoro nella sezione dedicata alle Outdoor Arts: il danzatore e performer cuneense di origini italo-brasiliane Rafael Candela che porta in scena la performance itinerante e site-specific di danza e parola FORREST (29 agosto, ore 17.30 e 19.00); la compagnia Aga (composta da Gaia Cafaggi, Alessandra Ricci e Agnese Valentini) con lo spettacolo di circo contemporaneo CA’ MEA (29 agosto, ore 17.15 e 19.45); il giovane COLLETTIVO FLAAN con PACIFER, spettacolo che unisce circo, teatro, acrobatica, giocoleria e beat box (29 agosto, ore 16.00 e 17.40); l’attore, performer e artista di circo contemporaneo di calibro internazionale Matteo Galbusera con THE WHITE LORD, performance comica, interdisciplinare, partecipativa, itinerante e site-specific (30 agosto, ore 17.30 e 19.30); la compagnia CONFERENZA BALAAM (Alessandra Cocorullo, Alessandro De Giovanni, Beatrice Fedi, Marco Tè, Leonardo Barbierato) con lo spettacolo di musica, teatro e danza THRESHOLD OF KINDNESS (30 agosto, ore 16.30); Laura Pina e Carolina Frigerio con lo spettacolo di danza LEAVE BEHIND (30 agosto, ore 15.50 e 17.15).

Le sei compagnie vincitrici sono state selezionate tra oltre 120 candidati che hanno risposto alla call pubblica presentando diversi progetti artistici. La giuria della terza edizione di FNAS Showcase è stata composta da due rappresentanti di FNAS e due rappresentanti del Festival Mirabilia insieme a sei importanti direttori artistici italiani e internazionali: Jens Frimann Hansen, direttore artistico del Teaterleder Helsingør Teater - Passage Festival (DK); Lucy Medlycott direttrice di Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network; Natalia Casorati direttrice artistica del Festival Interplay; Loredana Parrella direttrice artistica del Centro di Produzione Danza cie Twain; Stefano Tè, direttore di Teatro dei Venti e Marco Caldiron, direttore del Festival Internazionale di arte di strada La Luna nel Pozzo.

Durante i due giorni di presentazione un tutor FNAS affiancherà agli artisti e alle artiste per fornire loro gli strumenti necessari per intercettare gli operatori e i programmatori presenti al Festival e per dare visibilità a tutti i lavori presentati; dopo ogni spettacolo FNAS organizza incontri tra gli artisti e gli operatori per raccogliere i feedback sugli aspetti artistici e organizzativi dei lavori.

Giovedì 29 agosto FNAS organizza il talk Forme di interazione con lo spazio pubblico sul tema del contributo delle arti performative nei progetti di rigenerazione urbana. I relatori Mauricio Barria (Universidad de Chile), Alessandro Serena (Circo e Dintorni) e Stefano Tè (Teatro dei Venti) inquadreranno le diverse forme che l'atto performativo può assumere nella sua interazione con lo spazio pubblico e come questo tipo di interazione cambi il rapporto tra l'artista e la comunità; ma anche come, da un punto di vista creativo e curatoriale, l'intervento performativo contribuisce nella riscrittura dello spazio pubblico suggerendo ai cittadini fruizioni alternative degli spazi, nuovi punti di vista, differenti possibilità di convivenza anche valorizzando e mettendo in discussione la relazione tra corpi umani, elementi architettonici, presenze vegetali e inanimate; fattori che, tutti insieme, contribuiscono a formare ciò che appunto chiamiamo "spazio pubblico". A moderare la tavola rotonda, che si svolgerà dalle ore 9.45 alle ore 11.15, sarà Eleonora Ariolfo, direttrice di FNAS.

Alle ore 11.30 è invece organizzato un incontro in cui le sei compagnie selezionate da FNAS si presenteranno agli operatori presenti al festival. Interverrà anche l’artista Luca Carbone della compagnia Fabbrica C / Parade78 che presenterà il progetto working in progress FREAK’S, uno spettacolo unico nel suo genere, dove l'eleganza dell'arte visiva si fonde con la potenza della musica e con l’originalità dei Freak’s contemporanei.

La Federazione Nazionale Arti in Strada è nata oltre vent’anni fa come associazione di artisti e programmatori di festival che operano nello spazio pubblico attraverso lo spettacolo di strada. Nel tempo ha adeguato ed indirizzato la propria visione e il proprio operato all’evoluzione di un settore che, per tradizione, raduna una serie molto variegata di forme d’arte e di modalità di espressione.

La FNAS lavora da sempre per il rinnovamento delle arti performative nello spazio pubblico, rimanendo espressione di una tradizione radicata nel DNA degli artisti delle prime generazioni, ma ponendosi come il luogo in cui i giovani artisti possono trovare il dibattito e nuovi strumenti per la professione. Il rapido evolversi degli scenari, soprattutto in questi ultimi anni, ha reso indispensabile una presa di coscienza sul ruolo fondamentale che svolge la federazione come facilitatore e promotore di processi virtuosi che hanno come focus centrale la promozione della creatività emergente, la circuitazione degli artisti e il sostegno dell’intera filiera delle arti nello spazio pubblico.

Il 2024 segna per la federazione l’inizio di un nuovo capitolo: da FNAS ad OUTDOOR ARTS ITALIA ETS. Se da un lato si consolidano la promozione, il sostegno e la diffusione delle arti di strada partendo dallo sviluppo di pratiche di attivazione culturale in comunità locali, dall’altro si apre una rinnovata visione delle arti performative nello spazio pubblico a livello nazionale e internazionale. OUTDOOR ARTS ITALIA ETS svolge infatti un importante lavoro di network per facilitare connessioni e collaborazioni, condivisione di risorse e sviluppo delle arti performative outdoor contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione di questo settore.