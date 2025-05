Alba intreccia culture, storie e sapori: torna “Macramè” dal 17 al 23 maggio

“Macramè – Intrecci di Culture” è l’iniziativa promossa dalla Città di Alba per celebrare la ricchezza della diversità attraverso momenti di incontro, scambio e partecipazione attiva.

Un festival multiculturale che, da sabato 17 a venerdì 23 maggio, proporrà un calendario variegato di eventi adatti a tutte le età: dallo sport alla letteratura, dai laboratori creativi alla cucina internazionale.

Si parte sabato 17 maggio alle ore 14:30, all’HZONE (nel Parco Böblingen), con “InGioco – Torneo Multisportivo”, un pomeriggio all’insegna del divertimento. I partecipanti potranno mettersi alla prova in tante discipline sportive, da soli o in squadra. Iscrizioni aperte anche tramite QR Code. Non mancheranno energia, sorrisi e una merenda finale per tutti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Progetto SAI CUNEO, insieme a Associazione APEA, a testimonianza del valore dell’inclusione attraverso lo sport.

Il secondo appuntamento è giovedì 22 maggio alle ore 18:30, in sala Riolfo (Cortile della Maddalena – ingresso da via Vittorio Emanuele 19). Protagonista della serata lo scrittore Fabio Geda, che presenterà il suo ultimo libro La casa dell’attesa, edito da Laterza. L’incontro, realizzato in collaborazione con il C.P.I.A. 2 CN (Centro Provinciale Istruzione Adulti) “Gino Strada” di Alba, vedrà la partecipazione di Medici con l’Africa CUAMM e offrirà un’occasione di riflessione sui temi della cooperazione, dell’attesa e del viaggio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Venerdì 23 maggio sarà una giornata ricca di appuntamenti.

Si comincia nel pomeriggio, dalle 17:00, in piazza San Paolo, con “Una rete di colori”, evento di animazione e stand a cura degli istituti comprensivi, delle scuole superiori e delle associazioni dell’albese, che vede la preziosa collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale” e della Consulta Comunale del Volontariato di Alba. L’iniziativa propone inoltre letture ad alta voce in collaborazione con la Biblioteca Civica “G. Ferrero”, e si configura come un’occasione per promuovere l’incontro tra culture e generazioni attraverso il coinvolgimento diretto di studenti, insegnanti e realtà del territorio.

A seguire, a partire dalle 19:00, al Self Service Comunale di via Liberazione n. 5, si terrà la seconda edizione della “Cena con piatti dal mondo”: viaggio sensoriale tra sapori e tradizioni culinarie diverse, in un clima di condivisione, curiosità e scoperta reciproca.

Una chiusura conviviale che riassume lo spirito dell’intera rassegna: stare insieme, conoscersi, costruire legami. (Non occorre prenotare).

Info: Comune di Alba - Servizio Stranieri 0173 292352