Mercoledì 28 maggio, alle ore 17,30 in Piazza Virginio a Cuneo, Fondazione CRC presenta il nuovo Quaderno 48 dal titolo Giovane a chi? Numeri e voci di nuova cittadinanza attiva (e non), coordinato dall’Ufficio Studi e Ricerche e realizzato insieme a Italia Non Profit e Eclectica+, con la collaborazione del CSV di Cuneo. Qual è lo stato di salute dell’attivismo giovanile? Chi vuole far sentire la propria voce nella società, chi è e come lo fa? Ma, soprattutto, su quali temi?

Il Quaderno 48 offre la risposta a queste e altre domande grazie a un’attività di ascolto svolta a 360 gradi sul territorio provinciale, coinvolgendo 800 giovani under 35 che hanno partecipato all’indagine e oltre 100 associazioni che sono state protagoniste dei focus group e dei workshop territoriali. Per raccontare questa immersione nei nervi scoperti delle speranze, illusioni ed energie delle giovani generazioni, l’evento di presentazione vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Luca Sbrab, noto influencer della provincia di Cuneo, e TAXI 1729, squadra di comunicazione scientifica innovativa.

Tante saranno le questioni al centro del dibattito, su cui il pubblico sarà chiamato a esprimersi e far sentire la propria voce: il voto, il giudizio sul territorio, i temi prioritari, il rapporto con le generazioni adulte. Su molti, potranno emergere luoghi comuni da sfatare insieme ad alcune conferme più o meno piacevoli. Un messaggio centrale emerso dal Quaderno riguarda la necessità di potersi esprimere liberamente e senza giudizio: per dare risposta a questa esigenza forte, la seconda parte dell’evento si terrà attorno a isole di discussione tematiche, allestite sotto la tettoria di Piazza Virginio, dove associazioni, consulte giovanili, comitati e movimenti potranno incontrarsi, conoscersi, discutere, valutare collaborazioni e alleanze.

“Il Quaderno 48 offre un’analisi ampia e documentata che è messa a disposizione della Fondazione CRC e di tutti gli attori territoriali, nella prospettiva comune di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano attivarsi e contribuire fattivamente alla trasformazione e alla crescita delle nostre comunità” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC. “Capire chi sono le nuove generazioni, ascoltare le condizioni che sperimentano e le domande di cui sono portatrici, comprendere gli stili di vita che esprimono è il primo passo necessario per sostenere le loro progettualità e offrire loro la possibilità di esprimersi e trasformare i contesti in cui vivono”.

Programma della presentazione di mercoledì 28 maggio, a partire dalle ore 17,30 in Piazza Virginio (Cuneo):

• Apertura – Luca Sbrab, divulgatore e influencer

• Saluti istituzionali – Mauro Gola, Presidente di Fondazione CRC

• Introduzione – Ufficio Studi e Ricerche Fondazione CRC

• Talk di presentazione della ricerca – Italia Non Profit e Eclectica+, a cura di Taxi1729, con coinvolgimento del pubblico

• Networking in isole di confronto, accompagnato da musica e aperitivo

L’evento è aperto a tutti, per iscrizioni: https://fondazionecrc.it/events/?u=giovane-a-chi-presentazione-delquaderno-48

Per agevolare la partecipazione, la Fondazione CRC ha previsto anche un servizio navetta gratuito (andata e ritorno) da Saluzzo, Alba-Bra, Savigliano-Fossano e Mondovì.

Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile scrivere a studi@fondazionecrc.it (tel. 0171-452775/778/718).