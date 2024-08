Pieve di Teco, la grande festa di Expo Valle Arroscia [VIDEO]

Tre giorni di festa per scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Tutto questo, e non solo, è l’Expo Valle Arroscia, un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi di mezza estate. Un fine settimana da non perdere.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria assieme al comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

L’evento nato per valorizzare i prodotti del territorio –il vino, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita.

Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei tre giorni di Expo spazio ai grandi chef - protagonisti degli show cooking - a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Spazio anche allo streetfood nell’Isola dei Sapori di piazza Brunengo.

Dopo il successo della passata stagione viene proposto nuovamente il Focus sul vino Ormeasco a cura dei sommelier Fisar e Ais. Tornano anche le iniziative del Parco delle Alpi liguri con le escursioni alla scoperta dei sentieri della Valle e le visite al centro storico di Pieve di Teco: importante impulso per la valorizzazione del mondo legato all’outdoor settore in costante aumento, risorsa fondamentale per promuovere il turismo nel comprensorio dell’Arroscia.

Ad arricchire l’undicesima edizione di Expo: la mostra “Onde Barocche capolavori diocesani tra 1600 e 1750” presso la Chiesa Madonna della Ripa (sede del Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia) via Eula a Pieve di Teco e sli spettacoli teatrali al “Salvini”, gioiello dell’architettura del XIX Secolo. In programma anche visite a Palazzo Manfredi, al Convento dei Frati Cappuccini, alla “Madonna dei Fanghi” e agli Oratori di San Giovanni e dell’Immacolata Concezione.

Anche quest’anno non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vico del Trio MrMustache, la band Esapop e il gruppo “D!Sparsi e le Flying Girls”. Per i più piccini divertimento assicurato con l’animazione curata dal Teatro dei Mille Colori: il maestoso ulivo itinerante sui trampoli, spettacolo di magia, bolle di sapone giganti. Altre novità: l’esibizione di ginnastica ritmica con le atlete del gruppo agonistico Il Cerchio d’Oro di Imperia e una dimostrazione dei giovani atleti della Bocciofila Pro Loco Leverone.

L’inaugurazione della kermesse è fissata alle 17.30 di venerdì 30 agosto in piazza Cavour – inizio corso Ponzoni – con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga.

Ricchissimo il calendario degli appuntamenti e le possibilità di iscriversi a visite ed escursioni. Per i dettagli consultare le pagine social dedicate alla manifestazione. Il Parco delle Alpi Liguri torna all’Expo Valle Arroscia L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente anche all’edizione 2024 della manifestazione “Expo Valle Arroscia” a Pieve di Teco, Incuneata tra il confine francese e il Basso Piemonte con circa 6.000 ettari di territorio distribuiti su 3 valli, Arroscia, Argentina e Nervia, l’area protetta interessa 8 Comuni Cosio d’Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora, circa 2.000 metri di dislivello separano le zone più a valle da quelle più a monte, e la massima altitudine si raggiunge sulla vetta del Monte Saccarello, che con i suoi 2.200 metri s.l.m. è anche la cima più elevata dell’intera Liguria. In estate il Parco accoglie il turismo di qualità delle vacanze slow ed ecosostenibili, offrendo sport all’aria aperta, accoglienza, spazi relax e iniziative di intrattenimento per adulti e ragazzi; i borghi sono ricchissimi di eventi all’insegna dell’escursionismo, della gastronomia tipica e della cultura. L’Ente Parco collaborerà quest’anno all’Expo Valle Arroscia con uno stand istituzionale in Piazza Cavour, in collaborazione con la Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, con distribuzione di materiale promozionale gratuito per far conoscere il proprio territorio a turisti, visitatori, appassionati di montagna e di outdoor, e a tutti coloro che vorranno saperne di più sull’area protetta e sull’offerta turistica improntata alla sostenibilità, certificata dal 2021 con il riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) attribuito da Europarc Federation. Grazie al supporto professionale delle Guide Ambientali-Escursionistiche e Turistiche incaricate, sabato e domenica verranno proposte rispettivamente una visita guidata del centro storico di Pieve di Teco e una facile escursione adatta a tutti, entrambe gratuite e accessibili su prenotazione. Sabato 31 agosto visita guidata 'Pieve nell'arte e nella storia' alla scoperta del centro storico di Pieve di Teco, con la possibilità di visitare anche il Teatro Salvini, gli edifici religiosi e la galleria barocca presso la Chiesa Madonna della Ripa, dove dalle 18:30 saranno previste visite della durata di 40 minuti a cura della Diocesi. Partenza alle ore 18 presso lo stand istituzionale del Parco in Piazza Cavour. Info e iscrizioni: partecipazione gratuita, prenotazione telefonica alla Guida Turistica Angela Rossignoli - Tel. 338 4536788 Domenica 1 settembre appuntamento con una facile escursione ‘Verso le Vie del Sale’ da Pieve di Teco alla Madonna dei Fanghi e oltre, per conoscere il primo tratto del percorso attrezzato dal Parco lungo le Vie del Sale con fondi del Programma Interreg Alcotra 2014-2020. Difficoltà: E - Lunghezza: 4 km ca. - Dislivello: 200 m - Tempo di percorrenza: 2 ore + sosta al Santuario della Madonna dei Fanghi. Partenza alle ore 10:30 presso lo stand istituzionale del Parco in Piazza Cavour. Info e iscrizioni: partecipazione gratuita, prenotazione telefonica alla Guida Ambientale Escursionistica Fabiano Sartirana – Tel. 349 5390951

